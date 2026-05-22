Álvaro Arbeloa confirma que deja el Real Madrid: "No hay ninguna posibilidad de que esté con Mourinho"

Se esperaba la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Athletic Club pues aunque todavía deberá atender a los emdios de comunicación en el post-partido, el encuentro con la prensa destilaba el aroma de las despedidas. Y el técnico salmantino no dudó en confirmar los presagios cuando le preguntaron por su futuro, pues está decidido a seguir su carrera lejos del Santiago Bernabéu... y de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En los últimos tiempop se había especulado con la opción de que Arbeloa se quedara en el club para ejercer como segundo de José Mourinho cuando se confirmara el fichaje del portugués como nuevo entrenador del Real Madrid. Sin embargo, Álvaro cerró totalmente la puerta a esta opción. Es más, negó la posibiolidad de seguir ligadoa la entidad merengue una vez que cierre su capítulo al frente de la primera plantilla.

"De posibilidades tampoco estoy aquí para hablar", dijo en principio Arbeloa, pero no para irse por las ramas, sino para dejar muy clara su posición sobre su posible papel en un organigrama dirigido por José Mourinho. "Mou tiene un cuerpo fantástico, está bien rodeado. Si viene al Madrid lo hará con su cuerpo técnico... no hay ninguna posibilidad de que esté con él".

A nadie le quedó duda alguna respecto a la decisión que ha tomado Arbeloa sobre su carrera profesional. A pesar de considerarse un hombre de club y de que su paso por la primera plantilla fue corta, no deja lugar a su continuidad en la entidad. "A partir del lunes me tocará pensar que es lo mejor para mí. Ya he dado el salto y he mejorado mucho en estos cuatro meses".

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No tuvo problemas en confirmar que tuvo que afrontar una situación muy complicada y que dejó heridas en su relación con los jugadores, y admitió que gestionó la plantilla, no a su manera, "pero sí de la mejor manera posible". Arbeloa reflexionó: "Yo estoy muy agradecido a todos ellos por lo que hemos vivido durante cuatro meses. Sé que es normal no tener la misma relación con todos, como es normal. Cualquier entrenador puede tener diferencias con jugadores. La oportunidad ha llegado cuando ha llegado, uno no elige a veces. En este tiempo he pensado mucho más en el Madrid que en mí.... pero no hay lugar para el arrepentimiento"