Álvaro Arbeloa (43 años): "Cada día me despierto a las 6:30 de la mañana. A las 7:15 ya estoy en el gimnasio entrenando, me gusta hacer el trabajo de fuerza en ayunas y a primera hora"

Álvaro Arbeloa pone fin a una etapa complicada en los banquillos del Real Madrid tras no terminar de encontrar la estabilidad ni los resultados esperados. Su nombre siempre ha estado muy ligado al madridismo, primero como futbolista, después como técnico de la cantera, aunque esta última aventura no ha salido como muchos imaginaban.

Sin embargo, tanto en su época de jugador como ahora, siempre ha sido una persona muy disciplinada, obsesionada con el esfuerzo diario y con mantener una rutina muy estricta. De hecho, a sus 43 años sigue cuidándose prácticamente igual que cuando competía al máximo nivel.

El propio Arbeloa contó cómo son sus mañanas y dejó claro que el gimnasio sigue siendo una prioridad absoluta en su vida: "Cada día me despierto a las 6:30 de la mañana. A las 7:15 ya estoy en el gimnasio entrenando, me gusta hacer el trabajo de fuerza en ayunas y a primera hora".

El exdefensa madridista reconoce que necesita empezar el día activándose físicamente, y por ese motivo suele entrenar en ayunas: "Me gusta hacer el trabajo de fuerza a primera hora porque me activa para todo el día. El día que no entreno a primera hora, siento que me falta energía. Intento que sea una rutina de una hora o una hora y cuarto".

Después de ese entrenamiento llega uno de los momentos que más valora de toda la jornada: el desayuno junto a su familia. Arbeloa siempre ha intentado mantener esa parcela privada lejos del foco mediático y considera fundamental compartir ese rato con su mujer, Carlota Ruiz, y sus hijos antes de ir a trabajar.

Álvaro Arbeloa, durante el entrenamiento del Real Madrid de este sábado. / AFP7 vía Europa Press

"Para mí ese momento en familia es innegociable. Después, a las 9:30 o 10 horas ya estoy en Valdebebas para empezar mi jornada de trabajo con los chicos, preparar los entrenamientos y las sesiones de vídeo", explicó el técnico.

Más allá del ejercicio, Arbeloa también cuida mucho la alimentación y el descanso. Según ha explicado en varias entrevistas, intenta acostarse temprano y mantener hábitos muy parecidos a los que tenía cuando era futbolista profesional: "Como exactamente igual o más e intento estar en la cama a las 23 horas".