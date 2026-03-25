¡Alucinante! Los médicos del Madrid también se equivocaron de tobillo en la lesión de Camavinga

Parece broma, pero no lo es. L'Équipe ha informado de que Kylian Mbappé no fue el único perjudicado por los fallos de los médicos del Real Madrid. Según el medio francés, a Eduardo Camavinga también se le examinó el tobillo de la pierna equivocado durante la resonancia magnética. El mismo error que se cometió con la rodilla de Mbappé.

El Real Madrid tiene un problema muy grave. Son dos errores muy graves que pueden costar lesiones a futbolistas muy importantes. El delantero aún no se ha terminado de recuperar de una lesión que se hizo en diciembre y que ha ido empeorando a lo largo de los meses. Algo parecido le pasó a Camavinga, algo impropio de un equipo de primer nivel mundial como el Real Madrid.

El centrocampista merengue se hizo daño ante el Athletic Club de Bilbao en el tobillo de la pierna derecha. Camavinga marcó gol ese día, pero tras una dura entrada se marchó con un esguince. La sorpresa llegó cuando dos días después volvió a entrenar con sus compañeros para entrar en la convocatoria ante el Celta. Lo hizo, pero no terminó jugando. ¿Por qué? Pues porque según L'Équipe, el Madrid le dio el visto bueno para entrenarse tras equivocarse de tobillo en la resonancia magnética. Tras varios días después de volver al ritmo de competición se terminó lesionando y no pudo jugar en los siguientes tres encuentros.

Álvaro Arbeloa conversa con Eduardo Camavinga y Dean Huijsen durante el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / J. J. Guillén / EFE

La lesión de Mbappé es la que ha hecho saltar todo esto por los aires. El francés no se fio de la opinión de los médicos del Madrid tras varios meses arrastrando molestias y se marchó a Francia a buscar una segunda opinión. Algo que también buscó Jude Bellingham marchandose a Inglaterra.

Esto ha sido una bomba mediatica que está dejando a los servicios médios del Madrid muy mal. La exnutrucionista blanca Itziar González opinó de estas últimas noticias y no dejó nada bien a sus excompañeros: "el personal del Real Madrid está utilizando ChatGPT como herramienta para decidir los suplementos vitamínicos de los jugadores", posteó en sus redes sociales.

Los servicios médicos del Real Madrid están en entredicho. Los errores empiezan a ser frecuentes y clamorosos. Durante las últimas temporadas, el Madrid ha sufrido una plaga de lesiones, algo que ha afectado directamente al rendimiento deportivo del equipo. Algo debe cambiar.