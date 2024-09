Almeida: "Espero que Vinicius rectifique inmediatamente"

José Luís Martínez Almeida, alcalde de Madrid, pidió al jugador del Real Madrid, Vinicius JR que rectifique sobre sus palabras en las que acusa a España de ser un país racista. Unas declaraciones que se produjeron entorno a una pregunta sobre el Mundial del 2030, que como ya se sabe, se celebrará en territorio español. "Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo... Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel", dijo el futbolista del Madrid en una entrevista a la 'CNN'.

Descontento con Vinicius

El alcalde de Madrid no ha pasado desapercibidas las palabras de Vinicius, y en la mañana de este miércoles ha respondido a las acusaciones del brasileño, pidiendo directamente una rectificación: "Espero que rectifique inmediatamente", empieza. "Somos conscientes todos de que hay episodios racistas en la sociedad y de que tenemos que trabajar duro para acabar con ellos. Es injusto con España y con Madrid decir que somos una sociedad racista", dice Almeida.

Continúa: " Ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que no pueda meter la pata y esta vez ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo, pero no estamos a su lado cuando nos llama racistas. Porque no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Debería poner en valor es que vive en una de las ciudades más abiertas y acogedoras del mundo. Aquí a nadie se le excluye. Que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista y que diga que el Mundial 2030 no se tiene que celebrar", afirmaba Almeida bastante enfadado.

Y sentencia: "Tiene que rectificar, pedir disculpas. Saber que cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado, pero no nos va a tener a todos a su lado cuando diga que somos racistas. Porque eso no es cierto. Cuando uno se equivoca tiene que rectificar".

Unas declaraciones muy polémicas

La estrella brasileña hizo estas declaraciones en una entrevista publicada por la CNN el pasado 28 de agosto y de la que se han hecho eco estas semanas por los medios españoles y las redes sociales. Vinícius Jr. elogió los cambios adoptados contra el racismo en España, pero consideró que se puede hacer más. "Ya veo y siento diferencias en España hoy, que hay gente que quizá todavía siga siendo racista pero ahora tiene miedo de expresarse en un campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras", argumentó.

Las palabras de Vinicius no han gustado nada, debido a que realiza una acusación generalizada y pone en peligro la sede del Mundial 203O. El Consejo acordó por unanimidad que la única candidatura para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2030 será la presentación conjunta de España, Marruecos y Portugal. Estos tres países se clasificarán automáticamente para la fase final de la competición a partir de la asignación de plazas ya existente.

Vinicius, por su parte, aseguró que tanto él como sus compañeros tomarán medidas si siguen escuchando insultos racistas por los estadios. “En el club, ahora hablamos más, las personas están más abiertas a hablar sobre esto. Y no solo yo, todos los jugadores, dijeron que la próxima vez que sucediera, todo el mundo tendría que salir del campo para que todas aquellas personas que nos insulten tengan que pagar una pena mucho mayor de lo que están pagando”, explicó.