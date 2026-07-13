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REAL MADRID

Alivio en Valdebebas: Courtois evita una lesión grave

El guardameta belga regresó a Madrid tras su percance en el Mundial para someterse a pruebas médicas

Courtois: “España puede ganar a Francia y a cualquiera, lo está demostrando”

Courtois: “España puede ganar a Francia y a cualquiera, lo está demostrando”

Courtois: “España puede ganar a Francia y a cualquiera, lo está demostrando” / EFE

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

El Real Madrid dio este lunes el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026/27 con una noticia tranquilizadora en Valdebebas. En el regreso del equipo al trabajo, una de las principales incógnitas era el estado físico de Thibaut Courtois tras la lesión sufrida en el Mundial. Las primeras pruebas médicas realizadas al guardameta belga, sin embargo, despejaron cualquier temor.

Courtois apareció por sorpresa en la Ciudad Real Madrid apenas tres días después de lesionarse durante el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre Bélgica y España. El portero se sometió a una evaluación médica que confirmó las buenas sensaciones iniciales: sufre una pequeña lesión muscular en el muslo izquierdo, pero queda descartada cualquier dolencia de gravedad.

La noticia supone un importante alivio para el club blanco. Courtois es una de las piezas fundamentales del nuevo proyecto de Mourinho y su evolución será controlada con cautela para evitar riesgos innecesarios.

Una lesión que encendió las alarmas

El susto llegó el pasado viernes en Los Ángeles. Courtois estaba siendo uno de los nombres propios del Bélgica-España gracias a varias intervenciones de mérito que mantenían con vida a los Diablos Rojos. Sin embargo, avanzada la segunda mitad, el guardameta sintió unas molestias en el cuádriceps izquierdo tras ejecutar un saque largo.

Aunque fue atendido por los servicios médicos e intentó continuar sobre el terreno de juego, terminó siendo sustituido en el minuto 71. Las imágenes del portero abandonando el campo visiblemente afectado y entre lágrimas hicieron saltar todas las alarmas. Senne Lammens entró en su lugar para disputar el tramo final del encuentro.

AMDEP8590. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Lamine Yamal (i) de España disputa el balón con Thibaut Courtois de Bélgica este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Lamine Yamal intenta superar a Courtois en el España-Bélgica / Lavandeira. Jr / EFE

España acabó imponiéndose por 2-1 gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, que aprovechó un rechace en los últimos minutos para certificar la clasificación de la Roja. Tras el partido, el propio Courtois explicó que podía seguir interviniendo bajo palos con normalidad, pero que las molestias le impedían golpear el balón con fuerza en los saques largos, motivo por el que el seleccionador Rudi García decidió sacarlo del terreno de juego.

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La confirmación de que no existe lesión de gravedad supone una excelente noticia para Mourinho en sus primeros días de trabajo. El técnico portugués ha arrancado la pretemporada con una plantilla todavía muy condicionada por las vacaciones de los internacionales que disputaron el Mundial, por lo que una baja prolongada de Courtois habría supuesto un serio contratiempo. Finalmente, el Real Madrid respira tranquilo: su portero titular estará de vuelta mucho antes de lo previsto.

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