El alivio de Huijsen tras su expulsión: "Gracias por ser tan buenos"

Huijsen fue el gran protagonista del Real Sociedad - Real Madrid. El central se marchó expulsado en la primera parte tras agarrar a Mikel Oyarzabal cuando se marchaba solo a la portería de Courtois. Una tarjeta roja muy polémica que protestó todo el equipo blanco, pero que Gil Manzano no tuvo dudas.

Tras el encuentro, Xabi Alonso afirmó que el futbolista estaba "aliviado" tras la victoria del Madrid. Es la segunda vez que lo expulsan en sus nueve encuentros como jugador madridista. En la primera, Huijsen vio la roja contra el Dortmund en los cuartos del Mundial de Clubes y condenó a Xabi a jugar con Asencio y Rüdiger de centrales contra el PSG. Los dos fueron los grandes señalados de las semifinales contra los franceses.

"Huijsen estaba aliviado por la victoria y enfadado por la roja. Son acciones evitables. Había muchos metros, no tenía el balón controlado... La falta no hay duda, pero el gesto se puede mejorar", explicó Xabi recordando las dos rojas.

Una muestra del alivio que sentía el hispano-neerlandés fue la historia que subió a Instagram tras el pitido final. Huijsen aprovechó sus redes sociales para escribir: "Gracias equipo por ser tan buenos os quiero", acompañado de dos corazones blancos.

El mensaje de Huijsen tras la victoria blanca / Instagram

El Madrid aguantó 60 minutos con un jugador menos. Huijsen se marchó del verde con un 0-1 a favor de su equipo, pero tras su expulsión el encuentro siguió con dominio blanco. De hecho, Mbappé asistió a Güler tras una gran jugada individual para doblar la ventaja con uno menos.

Aunque las cosas cambiarían tras un penalti algo infantil por parte de Dani Carvajal. Mikel Oyarzabal recortó distancias y todo Anoeta empezó a creer en la remontada. Los blancos sufrieron mucho pero consiguieron aguantar el marcador y certificaron su cuarta victoria de la Liga.