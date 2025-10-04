Alineación del Real Madrid contra el Villarreal para el partido de LaLiga

El Real Madrid llega con urgencias tras la dura derrota en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid. Los blancos cayeron derrotados por primera vez este curso en el campo de su máximo rival ciudadano por 5-2 y vieron como el FC Barcelona los adelantó en la clasificación.

Para volver a recuperar el liderato, al menos momentáneamente, antes de que los azulgranas jueguen en Sevilla. Para ello recibirán al Villarreal en el Santiago Bernabéu, el tercer clasificado de la Liga y uno de los grandes equipos del campeonato.

Las dudas en el once de Xabi Alonso recaían en tres nombres claves: Jude Bellingham, Vinicius Jr. y la posición de Federico Valverde sobre el césped. El inglés no ha recuperado su nivel tras su operación de hombro y se quedó fuera de la lista de Inglaterra; hoy no saldrá de inicio en Madrid.

El técnico tolosarra ha apostado por colocar a Valverde en el lateral derecho por las bajas de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Que acompañará a Militao, Huijsen y Carreras en la defensa. En el centro del campo, Alonso juntará a Arda Güler y a Mastantuono por primera vez y arriba Vinicius junto con Mbappé en la punta de ataque.

Los blancos tendrán su segundo gran reto de la temporada tras el derbi y Xabi Alonso necesita recuperar la confianza de su gente. Para eso, el tolosarra no se la jugará en el once y sin contar la baja de Bellingham, saldrá con todo lo que tiene al Santiago Bernabéu.

ALINEACIONES OFICIALES DEL REAL MADRID - VILLARREAL

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Valverde; Arda Güler, Tchouameni, Ceballos, Mastantuono; Vini y Mbappé.

Villarreal: Arnau Tenas; Moruiño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Thomas, Gueye, Moleiro; Oluwaseyi.