REAL MADRID
Alineación del Real Madrid contra el Valencia para el partido de LaLiga
Los blancos quieren seguir ganando tras la victoria en el Clásico con Vinicius en el once
Xabi Alonso ha respondido a la gran pregunta que se hacían los aficionados del Real Madrid para este encuentro ante el Valencia: ¿Qué castigo tendrá Vinicius tras su numerito en el Clásico? El entrenador tenía la opción de dejarlo en el banquillo para reforzar su autoridad o de ceder ante su estrella y meterlo en el once como si nada hubiera pasado.
El brasileño finalmente será titular. Sus gestos y su imagen abandonando el campo ante el FC Barcelona no habrán tenido consecuencias futbolísticas. La autoridad del vasco queda tocada tras esta decisión y veremos qué pasa cuando lo vuelva a sustituir en un futuro.
Además del tema Vini, Xabi sigue con Valverde de lateral derecho. La lesión de Carvajal ha vuelto a frenar en seco la vuelta del capitán y, con Trent Alexander-Arnold en el alambre, el tolosarra no se la juega y apuesta por el uruguayo. La defensa será la misma que la del Clásico.
Arriba, sin contar con Vinicius, no había muchas dudas. Mbappé es un fijo en el once de Xabi Alonso y viene de recibir la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada pasada. La principal novedad será la vuelta de Franco Mastantuono a la titularidad tras no jugar ni un minuto ante el FC Barcelona.
ALINEACIONES OFICIALES DEL REAL MADRID - VALENCIA
Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Santamaría, Pepelu, Diego López; Luis Rioja, Beltrán y Danjuma.
