REAL MADRID
Alineación del Real Madrid ante el Talavera hoy en Copa del Rey
El conjunto de Xabi Alonso quiere evitar cualquier posible sobresalto ante un rival que, a pesar de militar en Primera RFEF, mantiene intacta la ilusión de dar la campanada
Sin margen de error y con el papel de gran favorito. Así afronta el Real Madrid de Xabi Alonso el encuentro de Copa del Rey ante el Talavera. Los blancos se estrenan en la competición este año en un momento de muchas dudas en torno al equipo, a pesar de que el pasado fin de semana el técnico salvó el importante partido ante el Alavés.
Su futuro puede decidirse en cualquier momento, por lo que no puede permitirse un tropiezo o una mala imagen en un partido en el que la diferencia de categoría entre los dos conjuntos debería hacerse notar. Actualmente, el Talavera ocupa la posición número 19 en Primera RFEF.
Finalmente, Xabi Alonso ha optado por un once con mayoría de jugadores del primer equipo, pero también alguna sopresa. Esta es la alineación inicial del Real Madrid ante el Talavera: Lunin, David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono, Endrick, Mbappé y Gonzalo.
La gran sorpresa ha llegado con la titularidad de Kylian Mbappé, que no ha podido realizar ningún entrenamiento previo al partido ante el Talavera y que arrastra unas molestias desde hace más de una semana.
El único canterano que entra en el once finalmente es David Jiménez, que actuará en el lateral derecho. También regresa al once Franco Mastantuono, que no jugaba desde sus problemas de pubalgia y que tiene ficha de filial, un dato importante que tendrá que tener en cuenta Xabi para evitar cometer alineacion indebida.
Alineaciones confirmadas
TALAVERA: (Por confirmar)
REAL MADRID: Lunin, David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono, Endrick, Mbappé y Gonzalo.
ÁRBITRO: Guillermo Cuadra Fernández.
ESTADIO: Estadio Municipal de Fútbol del Prado.
Dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
