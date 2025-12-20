Alineación del Real Madrid contra el Sevilla para la jornada 17 de LaLiga

Sin margen de error. Así llega el Real Madrid al último partido del año. Los blancos se enfrentarán al Sevilla en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que se disputará este sábado 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu.

A pesar de los dos triunfos consecutivos ante Alavés y Talavera, las sensaciones que ha dejado el equipo de Xabi Alonso son bastante negativas y la reacción que esperaba la directiva se ha quedado en resultados sacados por la mínima ante equipos inferiores, especialmente en el caso del encuentro copero.

Xabi Alonso, ante el Talavera / Associated Press/LaPresse / LAP

El entrenador sigue en el punto de mira y necesitará sacar un triunfo en casa ante un Sevilla que actualmente ocupa la novena posición en la tabla. El equipo andaluz es uno de los mejores equipos a domicilio, con 10 puntos sacados en 8 partidos, pero el Madrid solo ha caído una vez en el Santiago Bernabéu en lo que llevamos de temporada.

Con este contexto, Xabi Alonso es consciente de que necesita revertir la imagen que ha dado el equipo en las últimas semanas y alinea a un once de plenas garantías, condicionado por las bajas que tiene el equipo tanto por lesión como por sanción.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Sevilla

Real Madrid: Courtois, Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac Romero.

Árbitro: Muñiz Ruiz.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports.