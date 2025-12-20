Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Alineación del Real Madrid contra el Sevilla para la jornada 17 de LaLiga

El equipo de Xabi Alonso aspira a cerrar el año con una victoria que calme las aguas respecto al actual entrenador del equipo blanco

Xabi Alonso y Vinicius, en un partido del Madrid

Xabi Alonso y Vinicius, en un partido del Madrid / ADAM VAUGHAN / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Sin margen de error. Así llega el Real Madrid al último partido del año. Los blancos se enfrentarán al Sevilla en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que se disputará este sábado 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu.

A pesar de los dos triunfos consecutivos ante Alavés y Talavera, las sensaciones que ha dejado el equipo de Xabi Alonso son bastante negativas y la reacción que esperaba la directiva se ha quedado en resultados sacados por la mínima ante equipos inferiores, especialmente en el caso del encuentro copero.

Real Madrid's head coach Xabi Alonso gives instruction inside the box team area during the Copa del Rey soccer match between Talavera and Real Madrid, in Talavera de la Reina, Spain, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/M. Berengui). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN

Xabi Alonso, ante el Talavera / Associated Press/LaPresse / LAP

El entrenador sigue en el punto de mira y necesitará sacar un triunfo en casa ante un Sevilla que actualmente ocupa la novena posición en la tabla. El equipo andaluz es uno de los mejores equipos a domicilio, con 10 puntos sacados en 8 partidos, pero el Madrid solo ha caído una vez en el Santiago Bernabéu en lo que llevamos de temporada.

Con este contexto, Xabi Alonso es consciente de que necesita revertir la imagen que ha dado el equipo en las últimas semanas y alinea a un once de plenas garantías, condicionado por las bajas que tiene el equipo tanto por lesión como por sanción.

Este es el once inicial del Real Madrid para medirse al Sevilla en Liga: Courtois, Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Sevilla

Real Madrid: Courtois, Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac Romero.

Árbitro: Muñiz Ruiz.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

