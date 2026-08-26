Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad para la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta su estreno como local después de comenzar el campeonato con una victoria ante el Espanyol y busca sumar otros tres puntos para arrancar con buen pie la nueva etapa de José Mourinho.

El encuentro supone el primer partido oficial del Real Madrid esta temporada en el Bernabéu, después de que el duelo de la jornada inaugural ante la Real Sociedad fuese aplazado. Los de Mourinho llegan tras imponerse por 1-2 en Cornellà en un partido que resolvieron en el tiempo añadido gracias a un gol de Carlos Espí.

Lesionados y sancionados del Real Madrid

El técnico portugués continúa teniendo que gestionar un importante número de bajas en este inicio de temporada. La enfermería madridista mantiene fuera de combate a Militao, Rodrygo, Mendy, Asencio, Thiago Pitarch, Tchouameni y Endrick, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y todavía no están disponibles para Mourinho.

Este es el once del Real Madrid de José Mourinho ante la Real Sociedad para la primera jornada de LaLiga EA Sports: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Mourinho vuelve a confiar en el mismo once que en la victoria contra el Espanyol y mantiene a fichajes como Diomande, Cucurella y Espí, más jugadores importantes como Alexander-Arnold nuevamente en el banquillo. Courtois vuelve a ocupar la portería, con Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella en defensa. El doble pivote lo vuelven a formar Valverde y Bernardo. Arda Güler por la derecha les volverá a ayudar en la creación de juego.. El internacional turco ya ocupó esa posición en el estreno liguero y convenció con su actuación, incluida la asistencia a Bellingham para abrir el marcador. El técnico portugués mantiene así su apuesta por Güler en el costado derecho del ataque, con Bellingham como mediapunta, Vinicius en la izquierda y Mbappé como referencia ofensiva.

En el banquillo quedan, entre otros, Dumfries y Carreras, los dos laterales titulares ante el Espanyol, además de jugadores como Diomande, Camavinga, Brahim, y Carlos Espí, héroe de la primera jornada.

Por su parte, Matarazzo introduce cuatros cambios respecto al anterior partido en el que la Real Sociedad perdió por la mínima ante el Real Betis. Oyarzabal, que fue suplente por su presencia como titular con España en el Mundial, entra como capitán relegando a Óskarsson al banquillo. Le acompañan como novedades los canteranos Beitia, Ocheng y Turrientes.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Suplentes: Lunin, Alexander-Arnold, Cucurella, Camavinga, Brahim, Rüdiger, Diomande, Carlos Espí, Cestero, Mario Rivas, Alexis Ciria y Sergio Mestre.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Sucic; Kubo, Oyarzabal y Ochieng.

Suplentes: Marrero, Fraga, Pacheco, Aihen Muñoz, Zubeldia, Zakharyan, Carlos Soler, Guedes, Goti, Lebarbier, Marchal, Gorka Carrera, Óskarsson y Barrenetxea.