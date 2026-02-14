REAL MADRID
Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad para la jornada 24 de LaLiga
Los blancos tienen la oportunidad de colocarse líderes de manera provisional en la tabla, a la espera de lo que haga el Barça ante el Girona el próximo lunes
Día importante para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta uno de los encuentros más complicados de este tramo de la temporada, ante una Real Sociedad en racha que todavía no conoce la derrota en este 2026. Se trata de un momento crucial, ya que los de Arbeloa podrían incluso colocarse líderes de LaLiga EA Sports de manera provisional, metiendo mucha presión a un Barça que el lunes se enfrentará al Girona en Montilivi.
Este es el once del Real Madrid para jugar ante la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga EA Sports: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.
Con molestias en la rodilla y habiéndose perdido dos entrenamientos con sus compañeros, Kylian Mbappé tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. El ataque estará formado por Gonzalo y Vinicius, que se perdió el último encuentro ante el Valencia por acumulación de amarillas,.
Rüdiger ya está completamente recuperado y entra en el once por Asencio, que también arrastraba molestias. A pesar de que se esperaba que Carvajal pudiera entrar en el once, finalmente será Trent Alexander-Arnold el que iniciará en el lateral derecho.
Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.
Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen, Gorrotxa, Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Wesley y Oyarzabal.
Árbitro: Hernández Maeso.
Estadio: Santiago Bernabéu.
Partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports.
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- ¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
- La 'superbronca' de Hansi Flick en el descanso ante el Atlético: '¡Merecéis ir perdiendo por 7-0!
- Grave error de Martínez Munuera en el acta del Atlético - Barça
- Mateu Alemany no tiene suficiente: otro fichaje estrella para el Atlético