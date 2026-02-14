Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad para la jornada 24 de LaLiga

Día importante para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta uno de los encuentros más complicados de este tramo de la temporada, ante una Real Sociedad en racha que todavía no conoce la derrota en este 2026. Se trata de un momento crucial, ya que los de Arbeloa podrían incluso colocarse líderes de LaLiga EA Sports de manera provisional, metiendo mucha presión a un Barça que el lunes se enfrentará al Girona en Montilivi.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga EA Sports: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Con molestias en la rodilla y habiéndose perdido dos entrenamientos con sus compañeros, Kylian Mbappé tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. El ataque estará formado por Gonzalo y Vinicius, que se perdió el último encuentro ante el Valencia por acumulación de amarillas,.

Rüdiger ya está completamente recuperado y entra en el once por Asencio, que también arrastraba molestias. A pesar de que se esperaba que Carvajal pudiera entrar en el once, finalmente será Trent Alexander-Arnold el que iniciará en el lateral derecho.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen, Gorrotxa, Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Wesley y Oyarzabal.

Árbitro: Hernández Maeso.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports.