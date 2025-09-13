Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad para el partido de LaLiga EA Sports

Finalizó el primer parón de selecciones de la temporada y el balón de LaLiga EA Sports vuelve a rodar para el Real Madrid. El colíder de la clasificación -junto al Athletic Club- visita Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en la 4ª jornada del campeonato doméstico.

La previa del encuentro, sin duda, estuvo protagonizada por Antonio Rüdiger, quien se lesionó en el último entrenamiento antes de viajar a San Sebastián. Como era de esperar, el central alemán no ha entrado en la convocatoria para el partido y estará unos tres meses de baja, debido a una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda.

Tras el descanso obligado por la ventana de selecciones, queda en el aire cómo responderá el equipo de Xabi Alonso después de un arranque trabajado con dos victorias apuradas en el Bernabéu (Osasuna, 1-0, y Mallorca, 2-1) y un triunfo holgado a domicilio (Oviedo, 0-3).

A favor, que ha podido trabajar con los brasileños (Vinícius, Militao y Rodrygo), y otros dos fijos como Carreras y Trent. En contra, que Mbappé, Valverde, Tchouameni, Güler o Huijsen lo han jugado casi todo con sus selecciones. Podría dar descansos con el debut del martes en la Champions ante Olympique, en un calendario que ya no les dará un respiro con siete partidos consecutivos hasta el próximo parón de octubre.

Así pues, esta es la alineación escogida por Xabi Alonso para enfrentarse a la Real Sociedad a domicilio en la 4ª jornada de LaLiga EA Sportd 25/26: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Vinicius y Mbappé.