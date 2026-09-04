Alineación del Real Madrid contra el Real Betis para la jornada 4 de la Liga EA Sports

José Mourinho mueve piezas para el partido ante el Real Betis. El Real Madrid ha dado a conocer su once para medirse al conjunto verdiblanco en La Cartuja, una de las salidas más complicadas de la temporada liguera. El portugués plantea varias novedades en la alineación respecto al partido frente al Málaga, con los regresos de Dumfries, Konaté y Arda Güler.

Thibaut Courtois estará bajo palos como se esperaba, mientras que la defensa estará formada por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella. El neerlandés aparece como principal novedad en el lateral derecho y Mourinho opta por dejar en el banquillo a Rüdiger, que fue titular en el último encuentro.

En el centro del campo, Mourinho apuesta por un doble pivote formado por Camavinga y Valverde. Sorprende la ausencia de Bernardo Silva de nuevo, ya que el portugués tampoco podrá estar ante el Inter en Champions League por sanción. Por delante, Jude Bellingham vuelve a ocupar una posición en la que ha brillado en este inicio de temporada.

La otra novedad en el once está en Arda Güler, que reemplaza a Brahim Díaz. El turco recupera la titularidad y completa la línea de tres mediapuntas junto a Bellingham y Vinicius, con Kylian Mbappé en la punta de ataque.

Alineaciones confirmadas para el Espanyol - Real Madrid

Real Betis: Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia, Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Fornals y Cucho.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.