Alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano para el partido de la Liga EA Sports

El Real Madrid vuelve a la competición doméstica tras conseguir sus primeros tres puntos en la Champions League ante el Inter de Milán. Los blancos necesitan una victoria que convenza a su público tras perder su primer duelo ante el Real Betis en La Cartuja y tras una actuación algo decepcionante contra los italianos.

Para buscar una victoria ante el Rayo, Mourinho volverá a apostar por un once muy titular sin muchos cambios. A pesar de ello, el portugués recupera a dos jugadores claves en el centro del campo. Arda Güler y Bernardo Silva volverán a jugar tras perderse el partido ante el Inter de Milán por una sanción que arrastraban desde el curso pasado, aunque el turco se quedará en el banquillo de inicio.

En defensa, la gran duda era si iba a rotar en el centro de la zaga y si Trent volvía al lateral derecho. Finalmente, Rüdiger acompañará a Konaté en los centrales y Dumfries será el lateral derecho titular. Pero la gran sorpresa será la entrada de Carreras por Cucurella.

En el ataque la gran novedad será la entrada de Diomande, su primera titularidad desde su llegada al Madrid por 140 millones de euros. Güler se quedará en el banquillo. Bellingham, Vinicius y Mbappé seguirán comandando el ataque de los merengues. Mourinho quería ir dando entrada poco a poco al equipo a Diomande hasta su primera titularidad en su sexto encuentro.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras, Bernardo Silva, Valverde, Bellingham, Diomande Vinicius y Mbappé.

Rayo Vallecano: Por confirmar.