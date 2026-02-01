Alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano para la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26

El Real Madrid no encuentra la fórmula de la regularidad. Cuando parecía que la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo no había impulsado a nivel futbolístico, pero al menos sí anímicamente, al conjunto blanco, llegó la derrota contra el Benfica en la Champions League que recordó a los merengues que deben mejorar mucho si desean aspirar a luchar por los títulos más prestigiosos del mundo del fútbol.

El apretado calendario, sin embargo, concede este domingo al Madrid la posibilidad de pasar página rápidamente. El equipo de Arbeloa recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con la voluntad de reencontrarse con el triunfo y recortar la distancia de cuatro puntos que ahora mismo le separan del líder de la Liga, el FC Barcelona. Hansi Flick y los suyos no fallaron contra el Elche en el Martínez Valero en un duelo en el que los culés exhibieron un poderío ofensivo brutal.

El fracaso en la Copa del Rey ante el Albacete concederá al Madrid dos semanas 'limpias' (esto es, sin partido entre semana) después del encuentro de hoy, por lo que Arbeloa no se guarda nada en el banquillo. Sin los lesionados Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, el técnico blanco apuesta por una alineación de garantías. Mastantuono vuelve a pasar por delante de Rodrygo en el extremo derecho. Tchouaméni y Güler acompañan a Bellingham en el centro del campo, mientras que Camavinga regresa al lateral izquierdo.

Arbeloa se guarda en el banquillo a Lunin, Fran González, Carvajal, Alaba, Rodrygo, Gonzalo, Carreras, Ceballos, Fran García y Brahim.

La alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouámeni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26.