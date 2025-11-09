Alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano para el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid visita Vallecas herido por la derrota en Liverpool y rodeado de 'ruido' ante posibles desavenencias entre Xabi Alonso y algún sector del vestuario. Cuando un 'grande' pierde y lo hace sin dar la talla como en Anfield, aparecen las irritaciones entre bastidores, los incómodos incomodan más y los analistas se ponen las botas. Por eso, la consigna madridista es enterrar el pasado para no contagiar al presente antes de un parón de selecciones que se puede hacer largo.

Por las circunstancias que rodean al encuentro y las bajas de Rüdiger, Carvajal, Tchouaméni y Mastantuono, todo hacía pensarque Xabi no se reservaría ningún futbolista importante para jugar contra el Rayo Vallecano. Y así será, aunque con alguna sorpresa. El tolosarra apuesta por una defensa con tres centrales (Asensio, Huijsen y Carreras) y toda la artillería en ataque: juegan Arda Güler, Brahim, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

El 'multiusos' Fede Valverde acompañará a Camavinga en el centro del campo. David Alaba, recuperado de los problemas musculares, fue la principal novedad de la convocatoria del Real Madrid, pero deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. Tampoco salen de inicio futbolistas como Militao, Endrick, Rodrygo, Ceballos o un Alexander-Arnold que sigue sin encontrar su sitio en el conjunto merengue.

El Real Madrid tiene claro su objetivo en el derbi de esta tarde: ganar al Rayo y alejarse a ocho puntos de su principal perseguidor (con permiso del Villarreal): el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick juega a domicilio esta noche, contra un enrachado Celta de Vigo, y el cuadro merengue es muy consciente de que tiene una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en la carrera por el título de Liga.

Las alineaciones del Rayo Vallecano - Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Asensio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde; Brahim, Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Ciss; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.

