La alineación del Real Madrid para el partido de Liga contra el Levante

Tras la debacle en Copa del Rey en Albacete, el Real Madrid necesita volver a ganar para elevar los ánimos. Los blancos recibirán en casa al Levante en un encuentro marcado por la sonora pitada que se espera del público a sus jugadores y sobre todo al palco tras los últimos resultados.

Un ambiente hostil del que no podrá disfrutar Álvaro Arbeloa en el día de su cumpleaños. El salmantino recibirá el regalo de dirigir su primer duelo en el Bernabéu precisamente el día que cumple 43 años, pero buscará su primera victoria como entrenador blanco.

Con las numerosas bajas que tiene en defensa, Arbeloa no volverá a apostar por los canteranos en el once. Valverde volverá como lateral derecho, ya que Carvajal sigue sin estar al 100%. Lo acompañarán la pareja de Asencio-Huijsen y Carreras, como siempre, por izquierda.

En el centro del campo, el salmantino seguirá con la misma línea que sacó Xabi Alonso en la final de la Supercopa: Camavinga, Tchouameni y Bellingham.

Mientras que en ataque, con la baja de Rodrygo Goes, el nuevo técnico apuesta por una delantera formada por Vinicius Jr., Gonzalo y Mbappé. El francés sigue sin estar al 100% tras la Copa, pero Arbeloa sabe que hoy no se puede fallar y no se la juega.

La alineación del Real Madrid contra el Levante

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr y Gonzalo García.

Levante: Por confirmar.