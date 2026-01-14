La alineación del Real Madrid para el partido de Copa del Rey contra el Albacete: la primera de Álvaro Arbeloa

Tras el punto y final a la etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid al caer en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona de Hansi Flick, Álvaro Arbeloa ha sido el escogido por la directiva presidida por Florentino Pérez para ser promocionado al primer equipo para intentar remontar la situación, en una temporada en la que los madridistas siguen con opciones en las tres principales competiciones.

Después de que los últimos dos proyectos encabezados por Carlo Ancelotti en la 24/25 y por Xabi Alonso en esta campaña fracasaran estrepitosamente, había mucha expectativa por ver cuáles eran las intenciones del nuevo técnico madridista.

Una convocatoria con canteranos

Teniendo en cuenta el pasado más inmediato de Arbeloa al frente del Real Madrid Castilla, se espera una apuesta más fuerte por la cantera madridista, ya que en este caso el entrenador habrá seguido más de cerca su desarrollo. En este sentido, gracias a las bajas en la lista de convocados de Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Tchouaméni entre otros, han entrado canteranos como el guardameta Sergio Mestre, los defensas David Jiménez y Joan Martínez y los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios.

Aunque el partido ante el Albacete de octavos de Copa del Rey no sea el choque más indicado para sacar conclusiones, ya se conoce el primer once de la era del nuevo técnico. La alineación estará formada por Lunin, Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Valverde, Cestero, Arda Güler; Mastantuono, Vini y Gonzalo.

Así, el nuevo técnico blanco apuesta por dos de los 'suyos' en su primer once como máximo responsable del primer equipo, con Jiménez en el lateral derecho aprovechando las bajas de Trent y la baja forma de Carvajal, así como la presencia de Cestero en el pivote sin Tchouaméni entre los convocados.