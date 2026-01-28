REAL MADRID
La alineación del Real Madrid para el partido de Champions contra el Benfica
Los blancos buscan sentenciar el pase directo a octavos de final
El Real Madrid tiene a tiro el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. A los merengues les basta una victoria para asegurarse quedar en el top-8, pero si además gana y el Bayern de Múnich no hace lo propio, quedarían segundos de la tabla, algo que les permitiría jugar todas las rondas con la vuelta en el Bernabéu.
Además, será un partido especial. Mourinho contra su alumno, en el estadio donde los blancos levantaron la décima con el gol de Sergio Ramos en el 93. El salmantino quiere su primer gran éxito como entrenador blanco tras asentarse en el banquillo y conseguir una victoria de mucho mérito en La Cerámica la semana pasada.
Para conseguir el pase a octavos, Arbeloa confiará en los 11 jugadores que se han consolidado desde su llegada. Con las múltiples bajas en defensa, el salmantino seguirá apostando por una defensa formada por: Carreras, Huijsen, Asencio y Valverde, como lateral derecho.
En el centro del campo repetirá Güler con Tchouameni y Bellingham. El turco ha vuelto a ser importante tras la marcha de Xabi Alonso, caso muy similar al de Mastantuono. Junto al argentino estarán Vinicius Jr. y Kylian Mbappé para intentar tumbar al Benfica de Mourinho.
La alineación del Real Madrid contra el Benfica
Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappé y Mastantuono.
