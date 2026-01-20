La alineación del Real Madrid para el partido de Champions contra el Mónaco

La victoria ante el Levante dio algo de oxígeno a un Real Madrid que recibió una sonora pitada por el Bernabéu. Los blancos llegarán al partido de Champions League con la obligación de ganar al AS Mónaco si quieren seguir dentro del top-8 de la tabla de la fase Liga.

El equipo de la Ligue 1 visitará el estadio blanco tras una dura derrota en la competición doméstica ante el Lorient. Un duelo de viejos conocidos, ya que Mbappé se enfrentará al club con el que debutó como profesional y Ansu Fati ante el Madrid tras marcarle en dos Clásicos vestido con la camiseta del FC Barcelona.

Álvaro Arbeloa preparó el duelo con numerosas bajas, sobre todo en la parte defensiva. Mendy, Militao, Trent Alexander-Arnold y Rüdiger no podrán estar por lesión, mientras que Carreras está sancionado por amarillas. Tampoco podrá contar con Rodrygo y Brahim Díaz, muchas bajas que han obligado al salmantino a actuar. Sabiendo de la importancia del encuentro, Arbeloa saldrá con todo lo que tiene.

Valverde volverá a actuar en el lateral derecho con Asencio y Huijsen en la pareja de centrales. En el centro del campo, el entrenador recupera a Güler como titular tras su buen desempeño ante el Levante y con Mastantuono en el ataque.

La alineación del Real Madrid contra el Mónaco

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappé y Mastantuono.

Mónaco: Por confirmar.