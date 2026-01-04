Alineación del Real Madrid para el partido contra el Betis de LaLiga EA Sports

Los blancos vuelven a la competición este 2026 en un encuentro de máxima dificultad para terminar de preparar la Supercopa de España, que será el primer gran reto de los de Xabi Alonso. Aunque el Madrid no se puede confiar y está obligado a ganar para seguir la estela del FC Barcelona en Liga.

El tolosarra sabe que ya no le quedan vidas y que cualquier mal resultado le puede terminar condenando en su cargo. Para enfrentarse al Betis, Xabi no podrá contar con su mejor arma y el jugador que lleva más de la mitad de sus goles: Mbappé.

El francés se lesionó y está en duda su participación en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. En su lugar, el tolosarra apostará por Gonzalo junto a Vinicius y Rodrygo. Los dos brasileños se han quedado como grandes referencias en ataque del Madrid.

En el resto del equipo, pocas novedades. La baja de Huijsen obliga a Xabi Alonso a meter a Asencio en el once, que formará pareja de centrales junto con Rüdiger, los dos únicos sanos con Alaba (que se quedará en el banquillo).

Carreras y Valverde comandarán las bandas del Bernabéu y en el centro del campo Camavinga y Tchouameni formarán el doble pivote. Más adelante, Bellingham se colocará tirado a banda izquierda, aunque con total libertad para moverse por el frente de ataque.

La alineación del Real Madrid contra el Real Betis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.

Real Betis: Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Marc Roca, Deossa, Antony, Fornals, Ruibal, Cucho.

En este directo de SPORT podrás seguir todo lo que suceda en el partido entre el Real Madrid y el Real Betis correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025/26