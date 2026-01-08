Alineación del Real Madrid para el partido contra el Atlético de Madrid de las semifinales de la Supercopa de España

El Real Madrid tenía marcada la Supercopa de España en rojo en el calendario desde los últimos encuentros del 2025. Los blancos vivieron el peor momento del curso en un bache que estuvo a punto de llevarse por delante a Xabi Alonso, pero la decisión de su futuro se pospuso a lo que pasara en Arabia.

El tolosarra sabe que debe dar un buen papel en la Supercopa, pero no tendrá disponible a su mejor jugador. Kyllian Mbappé no viajó con el equipo tras una lesión de rodilla y se perderá, mínimo, las semifinales de la competición. Aunque no se descarta que juegue una hipotética final. Por suerte para Xabi, en el último encuentro de Liga encontró al sustituto perfecto del francés.

El derbi ante el Atlético de Madrid iba a ser con Gonzalo y 10 más. El canterano marcó un hat-trick ante el Betis y tiene enamorado a todo el Bernabéu; su presencia en Arabia no estaba en duda y más con la lesión de Mbappé. Junto al español estarán los dos brasileños por las bandas: Vinicius en izquierda y Rodrygo en derecha. Partido clave para ambos.

La única duda que tenía Xabi Alonso era en la pareja de centrales. Desde Arabia informaron que Rüdiger arrastraba molestias en la rodilla, pero finalmente podrá jugar ante el Atlético junto a Asencio —que marcó su primer tanto ante el Betis—.

La alineación del Real Madrid contra el Atlético de Madrid

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Gallagher, Koke, Guiliano, Baena; Julián, Sorloth.

