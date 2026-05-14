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REAL MADRID

Alineación del Real Madrid contra el Oviedo para el partido de Liga

El conjunto blanco volverá a casa tras perder la Liga en el Camp Nou ante el Barça

Los jugadores del Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid / EFE

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid volverá al Santiago Bernabéu por primera vez tras perder la liga. Los blancos cayeron en el Spotify Camp Nou y vieron cómo el Barça les levantaba el título delante de la cara. Se espera un ambiente muy hostil esta noche en la capital de España.

Uno de los grandes señalados del madridismo era Kylian Mbappé, pero el francés no saldrá de titular ante el Oviedo a pesar de estar convocado. Mbappé se perdió el Clásico por unas molestias y fue muy criticado por subir una foto a sus redes sociales con el 2-0 en el marcador.

En el primer once sin nada en juego, Arbeloa decide rotar en diversas posiciones. Carreras volverá al once tras haber pasado a ser totalmente secundario para el salmantino y Alaba acompañará a Asencio en la zaga.

En el ataque, la gran novedad, además de la ausencia de Mbappé, será volver a ver a Mastantuono. El argentino saldrá de inicio ante un Oviedo ya descendido en, posiblemente, uno de sus últimos partidos en el Real Madrid si finalmente sale cedido este verano.

El Santiago Bernabéu dictará sentencia. Tras una semana marcada por la decepción y las críticas, el madridismo espera una reacción de orgullo de los suyos, aunque el partido tenga poco valor clasificatorio. Enfrente estará un Oviedo ya descendido, que intentará aprovechar el ambiente enrarecido para despedirse de Primera con una alegría inesperada. Mientras tanto, todas las miradas apuntarán a un Real Madrid obligado a reconciliarse con su afición en una noche que promete tensión desde el primer minuto.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Oviedo

Alineación del Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Alaba, Carreras; Brahim, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono; Gonzalo, Vinicius.

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Alineación del Oviedo: Por confirmar.

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