Alineación del Real Madrid contra Osasuna para la jornada 25 de LaLiga

Día importante para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta un desplazamiento complicado en este tramo decisivo de la temporada con la eliminatoria de Champions League de por medio. Tras el pinchazo del FC Barcelona en Montilivi, los blancos pueden aumentar la distancia respecto al segundo y poner mucha presión a los culés de cara a mañana.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante Osasuna en la jornada 25 de LaLiga EA Sports: Courtois, Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Mbappé.

Álvaro Arbeloa cambia su zaga de manera casi completa. Alaba y Asencio entrarán para dar descanso a Rüdiger y al lesionado Huijsen, mientras que la gran novedad es la vuelta de Carvajal al once tras algunas semanas de polémica respecto a su rol con el técnico salmantino.

En el centro del campo se repite el esquema que está funcionando en los últimos encuentros: Camavinga, Tchouameni, Güler y Valverde. Cuatro futbolistas que, sin Bellingham, han encontrado el equilibrio que necesitaban los blancos. Arriba, Vinicius y Mbappé liderarán al equipo para intentar sumar tres puntos muy importantes en El Sadar.

Alineaciones confirmadas para el Osasuna - Real Madrid

Osasuna: Por determinar.

Árbitro: Alejandro Quintero.

Estadio: El Sadar.

Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.