Alineación del Real Madrid contra Olympiacos para el partido de Champions League

El Real Madrid busca dar un golpe en el Pireo y deshacerse de las malas sensaciones que en las últimas semanas han rodeado al conjunto blanco. Los de Xabi Alonso ya acumulan tres partidos sin conocer la victoria, con una derrota en Anfield ante el Liverpool y dos empates en Liga ante el Rayo Vallecano y el Elche.

Lo visto sobre el terreno de juego en los últimos encuentros es preocupante, especialmente por la desconexión que parece existir entre una parte de la plantilla y el técnico. El ex del Bayer Leverkusen prefirió no hablar de una posible cama en rueda de prensa por "respeto al vestuario", lo que alimentó todavía más los rumores.

Había mucha expectación con la alineación que sacaría Xabi ante el conjunto de Mendilibar. Finalmente, el entrenador ha elegido el siguiente once inicial: Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Tchouameni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Jude Bellingham, que sufre una sobrecarga, empezará el partido en el banquillo, al igual que Ceballos, Fran García y Rodrygo, todos ellos titulares en el partido ante el Elche. En total son 6 cambios respecto al once que se enfrentó a los de Eder Sarabia, ya que Huijsen y Courtois tampoco pueden jugar esta noche por lesión.

Será importante observar la disposición de los futbolistas una vez empiece a rodar el balón. Se espera que Carreras actúe como central y que Mendy, que no juega desde la final de Copa del Rey del año pasado, se coloque en el lateral izquierdo.

En la parte de arriba, la duda está en si Fede Valverde será centrocampista y Arda Güler extremo o, de lo contrario, Xabi prefiere acercar al turco a la zona central y dejar que el uruguayo juegue por banda, una posición que ya conoce bien de temporadas pasadas.

Las alineaciones del Olympiacos - Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, Dani García, Podence, Chiquinho, Gelson Martins y El Kaabi.

Real Madrid: Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Tchouameni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League entre Olympiacos y Real Madrid.