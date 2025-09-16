Alineación del Real Madrid ante el Marsella hoy en Champions League

Para suerte de todos los aficionados del fútbol, la Champions League ya está de vuelta. La competición europea por excelencia arranca con partidos de mucho nivel en esta primera fase de liga. En este segundo año con el nuevo formato, los equipos ya son conscientes de lo que supone un traspié en esta ronda.

Uno de los primeros en entrar en escena es el Real Madrid, que se enfrenta esta noche al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Será el esperado estreno de Xabi Alonso como entrenador blanco en la competición. El tolosarra y los suyos llegan al encuentro con las buenas sensaciones que han transmitido en Liga, donde acumulan pleno de triunfos.

Lo más llamativo del once es la ausencia de Vinicius Jr, que vuelve al banquillo para dejar su lugar a Rodrygo Goes. La situación con el ex de Flamengo es muy llamativa, ya que no es ni mucho menos titular en el esquema de Xabi Alonso.

Había algunas dudas con el once que sacaría Xabi en el feudo blanco, pero han quedado despejadas con el anuncio de la alineación. Finalmente será Alexander-Arnold el que juegue de titular en el lateral derecho, siguiendo la política del técnico de que el inglés salga de inicio en los partidos en casa y Carvajal en los que se jueguen fuera.

La otra gran sorpresa es la entrada de Franco Mastantuono, que regresa al once titular en lo que supone una declaración de intenciones por parte del entrenador madridista, que deja en evidencia la importancia que tendrá el argentino bajo su mando.

De esta forma, la alineación del Real Madrid para medirse al Olympique de Marsella es el siguiente: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

REAL MADRID: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Rulli, Medina, Balerdi, Pavard, Emerson, Kondogbia, Hojbjerg, Weah, Greenwood, O'Riley y Aubameyang.

ÁRBITRO: Irfan Peljto.

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League.