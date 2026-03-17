Alineación del Real Madrid contra el Manchester City para la vuelta de octavos de la UEFA Champions League

El Real Madrid buscará aprovechar el 3-0 que logró en la ida del Bernabéu ante el Manchester City. El equipo blanco visita el Etihad pleno de moral después de este resultado, conseguido gracias a un triplete de Valverde, y a la victoria amplia conseguida en su feudo ante el Elche. Lo hace con Arbeloa recuperando efectivos después de sufrir hasta una decena de ausencias en anteriores convocatorias.

El técnico madridista se llevó a 26 futbolistas en la expedición a tierras británicas: Lunin, Fran González; Carvajal, Alaba, Carreras, Diego Aguado, Mario Rivas, Cestero, Manuel Ángel, Palacios, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé. Con todo, tal y como avanzó Arbeloa, Jude ha entrado en la lista para acompañar al resto de la expedición después de meses de inactividad.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante Manchester City en la vuelta de los octavos de la UEFA Champions League: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago, Tchouameni, Güler; Brahim y Vinicius.

Un cambio con respecto al Real Madrid 3 - 0 Manchester City

Mbappé será el arma secreta de Arbeloa para el Etihad. El francés entró en la convocatoria tras su lesión de rodilla, una parte a la que se llevó la mano varias veces durante el último entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City. Un cambio y es por obligación: Fran García es titular por delante de Mendy, que solo aguantó medio partido en el Bernabéu.

Es el cuarto partido con varios hombres que se han convertido en la espina dorsal de Arbeloa: Brahim y Vinicius como dupla atacante. En el medio, mezclan de cabeza y músculo, con Tchouaméni y Valverde, el hombre más en forma del Madrid, junto a los dinámicos Thiago Pitarch y Güler.

Hay que tener en cuenta que el Madrid tiene cuatro hombres apercibidos que se perdería el partido de ida de vuelta de cuartos si ven tarjeta, en caso de que los de Arbeloa consigan sacar adelante la vuelta contra los de Guardiola. Son Vinicius, Tchouameni, Huijsen y Carreras, cuatro hombres importantes esta temporada en los planes de Arbeloa, aunque la lesión del gallego le haya frenado el ritmo.

Alineaciones confirmadas para el Manchester City - Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijen, Fran García; Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.