Alineación del Real Madrid contra el Manchester City para la ida de octavos de la UEFA Champions League

El Real Madrid se la jugará ante el Manchester City para estar en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los blancos disputarán en su casa el primer asalto de esta batalla que se decidirá el martes que viene en Inglaterra. Eso sí, Arbeloa llega muy justo y con hasta siete bajas clave en su esquema.

Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Militao, Alaba, Carreras y Ceballos no estarán disponibles para el Real Madrid. Con todos estos problemas, el salmantino volverá a confiar en su apuesta personal de la cantera: Thiago Pitarch. El de Fuenlabrada le gana la partida a un Camavinga ya recuperado de sus problemas dentales y se hace fuerte con su tercera titularidad seguida.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante Manchester City en la ida de los octavos de la UEFA Champions League: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijen, Mendy, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.

Sin Mbappé, Arbeloa apuesta por el once más fuerte posible. El salmantino da entrada a Brahim, que jugará en punta junto a Vinicius Jr tras el mal encuentro de Gonzalo. En defensa tampoco podrá estar Alaba por lesión y Huijsen recupera un lugar en el equipo titular con Rüdiger a su costado.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland.