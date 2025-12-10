Alineación del Real Madrid contra el Manchester City para la jornada 6 de la UEFA Champions League

Xabi Alonso está contra las cuerdas en el Real Madrid. Su última derrota ante el Celta de Vigo dejó a los blancos en una situación muy complicada y el tolosarra sabe que lo tiene que solucionar este miércoles en la UEFA Champions League.

El entrenador madridista ha tenido que inventar un once de circunstancias tras las numerosas bajas que tiene. Las molestias de Camavinga se sumaron a la lesión de Militao ante el Celta y no podrá estar en el partido europeo. Mbappé fue duda hasta el último momento, pero finalmente no saldrá de inicio.

El Real Madrid tiene seis bajas, cinco de ellas en la zona defensiva. Por ese motivo Xabi Alonso ha tenido que recomponer su esquema para intentar parar a los delanteros del City. Los blancos saldrán finalmente con tres centrales: Asencio, Rüdiger y Carreras. El alemán será clave para intentar parar a Haaland.

Xabi tampoco sale con todo arriba y dejará a su máxima estrella en el banquillo. Mbappé no se ha recuperado a tiempo para empezar el encuentro y comenzará en el banquillo junto a Arda Güler. Además, la gran sorpresa será la entrada de Gonzalo y Rodrygo en el once.

De esta forma, el once que saca Xabi Alonso ante el Manchester City es el siguiente: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Bellingham, Vinicius Jr, Gonzalo y Rodrygo.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Bellingham, Vinicius Jr, Gonzalo y Rodrygo.

Manchester City: Por confirmar

Árbitro: Clemente Turpin

Estadio: Bernabéu

Partido correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League