Alineación del Real Madrid ante el Mallorca hoy en el La Liga

Había mucha expectación en torno al once inicial que sacaría Xabi Alonso para el partido ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Los blancos acumulan dos triunfos en el inicio liguero, cosechados ante Osasuna en el debut y ante el Real Oviedo en el primer partido fuera de casa de la temporada.

El equipo madridista llega al partido ante el Mallorca con las bajas ya conocidas por lesión de Bellingham, Endrick, Mendy y Camavinga. Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate acude al Bernabéu sin bajas, pero con una dinámica muy negativa. Solo suman un punto en Liga y no ganan desde el pasado 10 de mayo, cuando vencieron al Valladolid en la jornada 35 de la pasada campaña.

Con este contexto, los de Xabi Alonso tienen la obligación de lograr el triunfo, ya que todo lo contrario supondría un traspié tan sorprendente como duro. Las miradas antes del partido se centraban en Vinicius Jr, que fue suplente en el último once del entrenador tolosarra.

Finalmente, el brasileño regresa a la titularidad y formará ataque con Kylian Mbappé y Franco Mastantuono, devolviendo a Rodrygo al banquillo. Este es el once inicial del Real Madrid ante el Mallorca: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Alineaciones confirmadas

REAL MADRID: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

MALLORCA: Leo Román, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Kumbulla, Toni Lato, Morlanes, Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph y Muriqi.

ÁRBITRO: Sánchez Martínez.

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

Jornada 3 La Liga EA Sports