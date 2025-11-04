Alineación del Real Madrid contra el Liverpool para el partido de Champions

Xabi Alonso sabe que lo que funciona no se debe tocar y en Liverpool repetirá exactamente la fórmula que le funcionó en el Clásico. La lesión por pubalgia de Franco Mastantuono ha terminado de certificar una de las únicas dudas que se tenían en el once y, finalmente, Camavinga volverá al once.

La entrada del francés permite al tolosarra recuperar el equilibrio en el centro del campo y dar más libertad a Bellingham y Güler, dos piezas claves en su esquema. De hecho, con Camavinga en el campo vimos la mejor versión del inglés ante el FC Barcelona.

La única otra duda que tenía Xabi era en el lateral derecho, pero finalmente, Trent Alexander-Arnold sigue sin jugar tras su lesión y será Valverde quien ocupe esa demarcación. Huijsen y Militao los acompañarán en la zaga y, como siempre, Carreras en el lateral izquierdo. El gallego tendrá la difícil tarea de defender a Mohamed Salah.

En el ataque, Vinicius y Mbappé serán las grandes amenazas a la portería 'red'. El brasileño volverá a ser titular tras lo ocurrido en el Clásico y el penalti fallado ante el Valencia, mientras que el francés quiere venganza tras la mala actuación que tuvo la pasada campaña en Anfield.

ALINEACIONES OFICIALES DEL LIVERPOOL - REAL MADRID

Liverpool: Mamardashvili, Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Salah, Ekitike

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Güler, Camavinga; Mbappé, Vinicius.