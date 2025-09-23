Alineación del Real Madrid ante el Levante hoy en La Liga

El fútbol no para y el Real Madrid afronta un nuevo partido de liga, esta vez en el Ciutat de València. Los de Xabi Alonso se enfrentan al Levante en un encuentro en el que los blancos parten como grandes favoritos, a pesar de que el conjunto granota viene de endosarle un 0-4 al Girona en Montilivi.

Con la idea de mantener el pleno de triunfos y el liderato en liga, el técnico madridista pone en liza un once con algunas rotaciones debido a la acumulación de partidos. Había muchas miradas puestas en Vinicius Jr, al que Xabi Alonso había dejado en el banquillo hasta en dos ocasiones esta temporada.

Finalmente, el entrenador tolosarra ha decidido poner el brasileño de titular. La sorpresa ha llegado con una defensa inédita, con Asencio, Huijsen, Carreras y Fran García. Falta por ver la disposición de los futbolistas y si Carreras es central o Fran García va al lateral derecho. A priori, Asencio jugará en el costado diestro, dejando en el centro de la zaga a Huijsen y Carreras y el carril zurdo a Fran García.

Fede Valverde tendrá que hacer de Tchouameni, acompañado de Ceballos y Arda Güler en el centro del campo, mientras arriba Xabi da continuidad al tridente Mastantuono, Vinicius Jr y Mbappé.

Este será el once titular del Real Madrid para enfrentarse al Levante: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García, Fede Valverde, Arda Güler, Ceballos, Mastantuono, Mbappé y Vinicius Jr.

Alineaciones confirmadas

LEVANTE: Ryan, Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín, Oriol Rey, Unai Vencedor, Olasagasti, Carlos Álvarez, Etta Eyong y Iván Romero.

ÁRBITRO: Díaz de Mera.

ESTADIO: Ciutat de València.

Jornada 6 de la La Liga EA Sports