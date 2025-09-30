Alineación del Real Madrid contra el Kairat Almaty para el partido de Champions League

Sin apenas tiempo para asimilar la dolorosa derrota en el último derbi ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid se centra hoy en la Champions League, donde le toca afrontar un partido a priori sencillo ante el Kairat Almaty. El batacazo en el Metropolitano ha hecho que el proyecto Xabi Alonso se tambalee por momentos y aumente las dudas, pero el técnico insiste en que el equipo está en "fase de construcción".

De cara a este segundo partido de la primera fase de la Champions League, solo el largo viaje que han tenido que hacer hasta Kazajistán servirá de excusa en caso de que el resultado y las sensaciones no sean las esperadas. El Kairat Almaty, que ha hecho historia llegando a esta ronda de la competición por primera vez, estaba considerado por muchos como el rival más asequible.

Buscando evitar sorpresas, pero consciente de que la carga de partidos obliga a rotaciones, Xabi Alonso ha planteado un once con varios cambios respecto al que se enfrentó el sábado en el derbi liguero.

El técnico ha decidido dar descanso a futbolistas importantes como Fede Valverde o Bellingham. Mientras tanto, el encuentro será una gran oportunidad para Alaba, Fran García o Ceballos, que saldrán de inicio.

De esta forma, el Real Madrid sale con la siguiente alineación inicial: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouameni, Arda Güler, Ceballos; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Alineación del Real Madrid ante el Kairat Almaty

Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Mrynskiy, Kassabulat, Arad, Gromyko; Jorginho y Satpaev.

Estadio: Ortalyq Stadion.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League.