Alineación del Real Madrid ante la Juventus hoy en el Mundial de Clubes

Con el aviso de los varapalos que se llevaron en sus partidos Inter de Milán y Manchester City, el Real Madrid afronta los octavos de final del Mundial de Clubes consciente que, a pesar de ser el favorito claro ante la Juventus, el partido puede complicarse.

Las expectativas en torno al encuentro están muy altas. La convocatoria del equipo blanco ya fue una noticia destacada, con el regreso de Kylian Mbappé, Dani Carvajal y Eder Militao. El francés volvía tras la gastroenteritis aguda que todavía no le ha permitido debutar en el torneo, mientras que los defensas se han recuperado ya de sus respectivas lesiones de rodilla.

Había varias dudas en el once de Xabi Alonso. La primera estaba en el puesto de central, que finalmente ocupará Rüdiger y no Asencio. El alemán acompañará a Tchouameni y Huijsen en lo que se presupone una defensa de tres centrales y dos carriles (Trent Alexander-Arnold y Fran García).

Por su parte, no se esperaba que Mbappé estuviera de inicio en el once y se ha confirmado con la salida del once. El francés tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y será Gonzalo García el que siga de titular en la delantera.

El once del Real Madrid ante la Juventus para afrontar los octavos de final del Mundial de Clubes estará formado finalmente por: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Gonzalo García.

Alineaciones confirmadas

REAL MADRID: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Gonzalo García.

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Kelly, Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceiçao, Yildiz y Kolo Muani.

ÁRBITRO: Szcymon Marciniak

ESTADIO: Hard Rock Stadium.

Octavos de final del Mundial de Clubes