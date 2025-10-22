Alineación del Real Madrid ante la Juventus en Champions League

Día de partido importante en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco afronta su tercer encuentro de esta fase de liga de la Champions League. A priori debería ser el más complicado por nombre, pero la realidad es que la Juventus no está atravesando un buen momento.

El conjunto que dirige Tudor es séptimo en Serie A con 12 puntos de 21 posibles en estas primeras siete jornadas, pero especialmente preocupantes son las sensaciones de las últimas semanas. Suman seis partidos sin conocer la victoria y el puesto del técnico está más en duda que nunca.

Suscríbete por 9,90 al mes y no te pierdas el Real Madrid - Juve

El Madrid es el gran favorito a llevarse el triunfo. Ganar es esencial por lo apretada que se está poniendo la clasificación, de cara a buscar colarse en el Top8, pero también con vistas al partido ante el Barça del próximo domingo. Un encuentro muy esperado que sin duda condicionará algunas de las decisiones que tome hoy Xabi Alonso a lo largo de los 90 minutos, pensando en rotaciones y descansos.

Con todo este contexto, el entrenador tolosarra ha decidido seguir con el siguiente once al Santiago Bernabéu: Courtois, Fede Valverde, Militao, Asencio, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Xabi deja en el banquillo a futbolistas como Mastantuono, que venía siendo habitual, para dar entrada a Brahim Díaz. La suplencia del argentino podría verse como una declaración de intenciones de cara al Clásico, si bien hoy también tendrá descanso otro jugador como Rodrygo. El once del Madrid es muy ofensivo, buscando hacer daño a una Juve que está sufriendo en cada partido que juega.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Militao, Asencio, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan Yildiz y Vlahovic.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 25/26.