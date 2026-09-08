Alineación del Real Madrid contra el Inter para la Champions League

Llega uno de los momentos más esperados de la temporada. La Champions League arranca para el Real Madrid con uno de los partidos más complicados que afrontarán los blancos en esta fase de liga. El conjunto dirigido por José Mourinho se enfrenta al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu con el objetivo de lograr un buen estreno y disipar las dudas que han podido aparecer tras sufrir el primer pinchazo de la temporada cayendo ante el Betis en La Cartuja.

El técnico portugués volverá a disputar la máxima competición europea con el Real Madrid y lo hará, precisamente, contra otro de sus ex equipos, un Inter de Milán con el que alzó la Champions League en 2010, precisamente en el Santiago Bernabéu.

Mourinho se ha visto muy condicionado por las bajas que acumula el equipo madridista de cara a este estreno. Bernardo Silva, Camavinga y Arda Güler no están disponibles por sanción, mientras que Tchouameni sí había entrado en la convocatoria a pesar de encontrarse todavía en pleno proceso de recuperación.

La gran sorpresa ha llegado con la decisión del técnico de incluir a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo, con Brahim de extremo derecho. También existe la posibilidad de que Bellingham retrase su posición y en la banda derecha Mourinho plante un doble lateral con Dumfries y el internacional inglés. El que vuelve a quedarse fuera del once un día más es Diomande, que sigue sin ser titular.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Inter de Milán

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Trent, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius y Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez, Pavard, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Çalhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto, Marcus Thuram y Lautaro Martínez.