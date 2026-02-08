LaLiga EA Sports
Alineación del Real Madrid contra el Valencia en la jornada 23 de LaLiga
Este es el once escogido por Álvaro Arbeloa para afrontar un partido decisivo en la carrera por el liderato
El Real Madrid se cita con el Valencia en Mestalla hoy domingo 8 de febrero con motivo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco se desplaza a territorio hostil para disputar un partido clave en la carrera por el liderato del campeonato doméstico.
Sabedor de que el Barça hizo los deberes ante el Mallorca (3-0), el Real Madrid está obligado a ganar para no descolgarse en la clasificación. La distancia entre ambos conjuntos ahora mismo es de 4 puntos, por lo que una derrota esta noche propiciaría que los merengues ya no dependan de si mismos para conquistar el título.
El partido adquiere tintes de final, pero Álvaro Arbeloa se verá obligado a afrontarlo con bajas muy sensibles. Vinicius Junior no podrá salir a escena por acumulación de amarilla, mientras que las bajas de Bellingham y Rodrygo merman considerablemente una línea ofensiva que contará con Kylian Mbappé como máxima referencia.
La alineación del Real Madrid contra el Valencia
Valencia: Dimitrievski, Núñez, Comert, Copete, Gayà, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.
Real Madrid: Courtois, Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Gonzalo y Mbappé.
Árbitro: Arberola Rojas.
Estadio: Mestalla.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Valencia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas
