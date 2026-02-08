Alineación del Real Madrid contra el Valencia en la jornada 23 de LaLiga

El Real Madrid se cita con el Valencia en Mestalla hoy domingo 8 de febrero con motivo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco se desplaza a territorio hostil para disputar un partido clave en la carrera por el liderato del campeonato doméstico.

Sabedor de que el Barça hizo los deberes ante el Mallorca (3-0), el Real Madrid está obligado a ganar para no descolgarse en la clasificación. La distancia entre ambos conjuntos ahora mismo es de 4 puntos, por lo que una derrota esta noche propiciaría que los merengues ya no dependan de si mismos para conquistar el título.

El partido adquiere tintes de final, pero Álvaro Arbeloa se verá obligado a afrontarlo con bajas muy sensibles. Vinicius Junior no podrá salir a escena por acumulación de amarilla, mientras que las bajas de Bellingham y Rodrygo merman considerablemente una línea ofensiva que contará con Kylian Mbappé como máxima referencia.

Gol de Kylian Mbappé frente al Rayo Vallecano / Ballesteros

La alineación del Real Madrid contra el Valencia

Valencia: Dimitrievski, Núñez, Comert, Copete, Gayà, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois, Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Gonzalo y Mbappé.

Árbitro: Arberola Rojas.

Estadio: Mestalla.

