Alineación Real Madrid hoy: cambio de última hora en el once del Madrid para enfrentarse al Barcelona en la final de la Supercopa

Llegó la hora de la verdad con sorpresa de última hora. El Real Madrid se enfrenta al Barcelona en la final de la Supercopa de España en un partido que supondrá un punto de inflexión en la temporada para ambos. Los blancos aspiran a llevarse el título, a pesar de que las sensaciones en el último mes no han sido positivas.

Consciente de lo que puede suponer una derrota, Xabi Alonso saca un once de garantías ante el conjunto de Flick, pero condicionado por todas las bajas que tiene el equipo. La gran duda estaba en la presencia de Kylian Mbappé, pero finalmente el francés estará en el banquillo, aunque podría entrar en la segunda parte.

De esta forma, el once que saca el Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa es el siguiente: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr y Gonzalo García.

La sorpresa ha llegado cuando, en un primer momento, el Madrid ha anunciado que Arda Güler sería titular. Sin embargo, unos minutos después, el club ha corregido y desde su televisión se ha informado que se trataba de un error y que Gonzalo García sería el titular. Un caso curioso, ya que en Real Madrid TV se había enseñado incluso cómo era el esquema con el turco de titular, jugando por detrás de una doble punta formada por Rodrygo y Vinicius.

El que sí empezará el encuentro como titular será Dean Huijsen. Ante las numerosas bajas en la zona defensiva y el estado físico de Antonio Rüdiger, Xabi Alonso ha decidido devolver a la titularidad al central español.

Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

En este directo de SPORT podrás seguir todo lo que suceda en el partido entre el Real Madrid y el Barcelona correspondiente a la final de la Supercopa de España 2026.