Alineación Real Madrid hoy: el once de Ancelotti ante el Arsenal

El Real Madrid se lo juega todo en casa en la Champions League tras caer goleado en el Emirates. Solo una remontada épica ante el Arsenal serviría a los blancos para seguir vivos en la máxima competición continental. Para ello, Ancelotti saldrá con todo en un Bernabéu convencido en conseguir la gran gesta.

Una de las grandes dudas era quien ocuparía la banda derecha de la defensa. En los partidos importantes el italiano había confiado siempre en Fede Valverde, pero con la necesidad de remontar lo ha devuelto a su posición natural en el centro del campo. Lucas Vázquez actuará en derecha y Alaba en izquierda.

La única baja confirmada que tenía Ancelotti para el partido, además de los lesionados, era Camavinga. El francés se marchó expulsado del duelo de ida y no podrá estar en el Bernabéu. En su lugar, el entrenador blanco apuesta por Tchouameni y Valverde en el doble pivote.

Quienes no rotarán y son la principal esperanza blanca son los cuatro fantásticos: Vinicius, Bellingham, Mbappé y Rodrygo. La titularidad del ex del Santos estaba en duda tras sus malas actuaciones en los últimos encuentros, pero Ancelotti no se la juega y saldrá con todas sus armas ofensivas en busca de la remontada para estar en las semifinales de la Champions League.

Alineaciones oficiales

Real Madrid: Courtois; Lucas, Asencio, Rüdiger, Alaba; Bellingham, Tchouameni, Valverde, Rodrygo; Mbappé y Vinicius.

Arsenal: Por confirmar.