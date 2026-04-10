Alineación del Real Madrid contra el Girona para la jornada 31 de la Liga EA Sports

Con el partido de vuelta ante el Bayern en la cabeza, pero con la obligación de ganar y dejar la mejor imagen posible. Así se presenta el Real Madrid ante el Girona, en el partido que abrirá la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu. Un duelo en el que los de Arbeloa son grandes favoritos.

A pesar de todo, el Girona confía en mantener su buena dinámica (dos victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos) con la idea de poder sumar y alejar de manera definitiva un descenso que, tras mucho remar, ahora ven en la distancia. Los de Míchel pretenden aprovecharse del momento del partido y de las rotaciones de Arbeloa.

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid / EP

Se hablaba mucho del posible once que sacaría el entrenador del conjunto blanco, después de dar descanso a Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras dejándoles fuera de la convocatoria. Finalmente, el equipo que saldrá en el Bernabéu estará formado por Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Un once de garantías en el que destaca la esperada rotación en defensa y la suplencia de futbolistas como Tchouameni, Arda Güler o Huijsen. En el caso del centrocampista francés, sorprende su ausencia en el once teniendo en cuenta que está sancionado para el partido de vuelta ante el Bayern por acumulación de tarjetas amarillas.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Girona

Alineación del Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Alineación del Girona: Gazzaniga, Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno, Witsel, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Ounahi y Echeverri.