REAL MADRID
Alineación del Real Madrid contra el Getafe para el partido de LaLiga
Los blancos deben ganar para recuperar el liderato antes del clásico del próximo 26 de octubre
El gol de Ronald Araujo en el último minuto ante el Girona obliga al Real Madrid a sumar de tres en Getafe para llegar líder al clásico. Los blancos visitan el Coliseum en su primer encuentro tras el parón de selecciones y con muchas dudas en el once de Xabi Alonso.
El tolosarra se quedó sin Dean Huijsen, que por lesión será duda hasta el final para el clásico, y en su lugar da entrada a Alaba en la zaga junto a Militao. El resto de la defensa es la típica del entrenador blanco, que sigue confiando en Valverde en el lateral derecho por las bajas de Trent y Carvajal. De hecho, tenía pocas opciones en la línea, ya que solo se ha llevado cinco defensas convocados.
En el centro del campo, la única duda era si Bellingham volvía o no al once titular tras sus malos minutos desde su operación de hombro. Es uno de los grandes dilemas de Xabi Alonso y hoy vuelve a confiar con el inglés y Camavinga. Los dos estarán escoltados por Tchouameni, un fijo en los onces.
Arriba no había prácticamente dudas. Mbappé asustó a los madridistas tras pedir el cambio en el primer duelo con Francia, pero rápidamente se descartó una posible lesión; el francés descansó en el segundo encuentro y está en plena forma para entrar de titular. Junto a la tortuga actuarán Rodrygo y Franco Mastantuono.
ALINEACIONES OFICIALES DEL GETAFE - REAL MADRID
Getafe: Por determinar.
Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Alaba, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Camavinga; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.
