Alineación del Real Madrid contra el Getafe para el partido de LaLiga

El gol de Ronald Araujo en el último minuto ante el Girona obliga al Real Madrid a sumar de tres en Getafe para llegar líder al clásico. Los blancos visitan el Coliseum en su primer encuentro tras el parón de selecciones y con muchas dudas en el once de Xabi Alonso.

El tolosarra se quedó sin Dean Huijsen, que por lesión será duda hasta el final para el clásico, y en su lugar da entrada a Alaba en la zaga junto a Militao. El resto de la defensa es la típica del entrenador blanco, que sigue confiando en Valverde en el lateral derecho por las bajas de Trent y Carvajal. De hecho, tenía pocas opciones en la línea, ya que solo se ha llevado cinco defensas convocados.

En el centro del campo, la única duda era si Bellingham volvía o no al once titular tras sus malos minutos desde su operación de hombro. Es uno de los grandes dilemas de Xabi Alonso y hoy vuelve a confiar con el inglés y Camavinga. Los dos estarán escoltados por Tchouameni, un fijo en los onces.

Arriba no había prácticamente dudas. Mbappé asustó a los madridistas tras pedir el cambio en el primer duelo con Francia, pero rápidamente se descartó una posible lesión; el francés descansó en el segundo encuentro y está en plena forma para entrar de titular. Junto a la tortuga actuarán Rodrygo y Franco Mastantuono.

ALINEACIONES OFICIALES DEL GETAFE - REAL MADRID

Getafe: Por determinar.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Alaba, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Camavinga; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.