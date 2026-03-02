Alineación del Real Madrid contra el Getafe para la jornada 26 de Liga

El Real Madrid afronta el duelo ante el Getafe en el Santiago Bernabéu esta noche (21:00 h) con la clara obligación de sumar los tres puntos para no distanciarse más del liderato de LaLiga. El equipo blanco necesita una respuesta tras la derrota liguera ante Osasuna y quiere recuperar el ritmo en el campeonato doméstico antes de la siguiente fase de la Champions League.

En cuanto al estado de la plantilla, el Madrid tendrá que gestionar varias ausencias importantes: Kylian Mbappé sigue fuera por lesión de rodilla, mientras que Jude Bellingham, Dani Ceballos y Eder Militao también están lesionados. Vinicius será el gran referente merengue en ataque junto a Gonzalo García.

Aunque la gran novedad del once será la titularidad de Thiago Pitarch. Será su primera vez como blanco y lo hará en el Bernabéu, aprovechando la bajade Camavinga. Arbeloa confía en el canterano y ya le dio minutos en la vuelta de la UEFA Champions League ante el Benfica.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante Getafe en la jornada 26 de la Liga EA Sports: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Thiago, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Históricamente, el Real Madrid domina el enfrentamiento con Getafe, con una racha de victorias consecutivas y una sólida actuación como local, donde ha concedido muy pocos goles en sus últimos duelos directos. Aunque el conjunto de Bordalás intentará plantar batalla con un bloque compacto, los blancos parten como claros favoritos para imponerse en casa si imponen ritmo desde el inicio y aprovechan la superioridad ofensiva.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Benfica

Getafe: Por determinar.