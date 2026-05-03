Real Madrid
Alineación del Real Madrid contra el Espanyol para la jornada 34 de la Liga EA Sports
Álvaro Arbeloa ya ha dado a conocer su once titular para enfrentarse al Espanyol en una jornada decisiva para la Liga
El Real Madrid llega a Cornellà-El Prat sin más opciones para ganar la Liga que las que le da la calculadora. Solo las matemáticas permiten a los blancos mantener algún tipo de esperanza ante un Barça sólido que ganó en Pamplona a Osasuna y que, en este momento, supera con catorce puntos a su perseguidor.
Álvaro Arbeloa, muy cuestionado en la Casa Blanca, aseguraba en la previa que solo le importaba lo que ocurriera sobre el césped entre su equipo y los blanquiazules, muy necesitados, por su parte, tras un año 2026 en el que no han sido capaces de ganar ni un solo partido. Conscientes de los apuros en el RCDE Stadium, el Real Madrid intentará sumar tres puntos que le permitan llegar al Clásico que se disputará en el Camp Nou el próximo fin de semana, con opciones de alargar su agonía.
Para ello, el entrenador madridista ha optado por un once inicial en el que aparecen Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Thiago, Brahim y Vinicius.
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