Alineación del Real Madrid contra el Elche para el partido de la Liga EA Sports

El Real Madrid quiere seguir metiendo presión al FC Barcelona en la tabla de la Liga EASports; para ello, los blancos deberán sumar de tres ante el Elche en el Martínez Valero. Los blancos están a tres puntos de los azulgranas, que se verán las caras ante el Racing de Santander.

Para buscar una nueva victoria ante el Elche, Mourinho volverá a apostar por un once muy titular sin muchos cambios, a pesar de tener el derbi ante el Atlético de Madrid este mismo domingo. Aunque el portugués recuperará en el once a 4 jugadores que no estuvieron contra el Rayo Vallecano. De hecho, la gran sorpresa es que Diomande repite en el once y 'se carga' a Bellingham del once.

En defensa, la gran duda era si iba a rotar en el centro de la zaga y si Trent volvía al lateral derecho. Finalmente, Huijsen acompañará a Konaté en los centrales y el inglés será el lateral derecho titular.

Otra gran novedad para Mourinho será la vuelta a la titularidad de Tchouameni. El francés llevaba meses arrastrando una lesión y estaba entrando poco a poco a la rotación, pero finalmente, el técnico portugués decidió darle su primera titularidad de la temporada en el Martínez Valero ante el Elche. Este es el doble pivote que más esperanzas genera en Chamartín.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Rayo Vallecano

Elche: Por confirmar.

Real Madrid: Courtois, Trent, Huijsen, Konaté, Cucurella, Tchouameni, Valverde, Güler, Diomande, Vinicius y Mbappé.