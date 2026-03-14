LaLiga EA Sports
Alineación del Real Madrid contra el Elche para la jornada 28 de LaLiga EA Sports
El equipo de Arbeloa llega con la moral por las nubes tras el triunfo ante el Manchester City en Champions, pero con muchas bajas que afectan directamente al once
El Real Madrid regresa este sábado al Santiago Bernabéu para medirse al Elche CF en la vigésimo octava jornada de LaLiga, apenas tres días después de la exigente eliminatoria europea ante el Manchester City. El triunfo en Champions League ha reforzado la moral del vestuario, pero también ha dejado una factura física considerable en una plantilla ya castigada por las lesiones. A pesar de este escenario, Álvaro Arbeloa ha introducido pocos cambios en el once inicial, consciente de la importancia de mantenerse en la pelea por LaLiga.
El problema para el técnico blanco es que el margen de maniobra es mínimo. La enfermería sigue repleta y varias ausencias obligan a recomponer prácticamente todas las líneas del equipo cada encuentro. Las bajas de futbolistas importantes como Carreras, Mbappé, Bellingham, Militao, Mastantuono, Rodrygo o Mendy condicionan al equipo.
Este es el once del Real Madrid de Álvaro Arbeloa ante el Elche para la 28ª jornada de LaLiga EA Sports: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Thiago Pitarch, Camavinga, Fede Valverde, Vinicius Jr. y Brahim Díaz.
El técnico pone en liza una alineación en la que de nuevo resaltan los centrocampistas, con Tchouameni, Pitarch, Camavinga, Fede Valverde y las ayudas de Brahim, mientras que Vinicius llevará el peso ofensivo del equipo de nuevo.
Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Elche
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Thiago Pitarch, Camavinga, Fede Valverde, Vinicius Jr. y Brahim Díaz.
Elche: Dituro, Petrot, Affengruber, Victor Chust, Germán Valera, Neto, Redondo, Febas, Sangaré, Cepeda y André Da Silva.
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