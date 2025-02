Alineación del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League

El Real Madrid quiere estar en los octavos de final de la Champions League. Los blancos superaron en la ida al Manchester City por 2-3 tras remontar los dos goles de Erling Haaland y se llevaron una buena ventaja al Santiago Bernabéu. Esta noche, uno de los dos máximos favoritos de la competición quedarán eliminados.

Carlo Ancelotti recupera para este partido una pieza clave en su esquema defensivo. Antonio Rüdiger volverá al once titular tras perderse los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular. Una gran noticia para el italiano, ya que sin el alemán, el Real Madrid solo ha ganado dos de estos cuatro.

En el resto del once no hay novedades por parte de los blancos. Ancelotti saca el once de gala para estar en los octavos de final, aunque seis de sus jugadores deberán ir con cuidado si no quieren perderse una hipotética siguiente ronda por acumulación de amarillas.

Alineación confirmada del Real Madrid

REAL MADRID: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

ÁRBITRO: Istvan Kovacs

ESTADIO: Santiago Bernabéu

Partido de vuelta de los play-offs de la Champions League