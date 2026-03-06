Alineación del Real Madrid contra Celta para la jornada 27 de LaLiga

Al madridismo se le termina la paciencia con este equipo tras dos derrotas consecutivas. Los de Arbeloa necesitan volver a ganar en Balaídos para intentar apretar al FC Barcelona en la tabla y preparar la eliminatoria ante el Manchester City. El Real Madrid tendrá que verse las caras ante un Celta de Vigo que llega con la 'flechita' para arriba con cuatro victorias de manera consecutiva.

El técnico salmantino llegó a Galicia con muchísimas bajas y tan solo 14 jugadores del primer equipo disponibles. Entre sanciones y lesionados, a Arbeloa le faltarán 10 futbolistas, con un problema grave en la defensa, donde solo tiene a Rüdiger y Asencio de centrales. Para completar la convocatoria, convocó a siete canteranos, aunque solo uno será titular.

Arbeloa no inventará en Balaídos y saldrá con todo lo que le queda disponible: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.

El cambio más destacado será la incorporación de Brahim en la punta de ataque y la suplencia de Gonzalo, que venía siendo titular desde la lesión de Mbappé. Pitchard volverá a la titularidad por segundo duelo competitivo e intentará mejorar las sensaciones mostradas en el Bernabéu ante el Getafe.

Aunque seguramente la sorpresa más mayúscula será volver a Mendy de corto en el lateral izquierdo tras la sanción de Carreras. El francés solo ha disputado un minuto en Liga este año y 112 en todas las competiciones, pero ante las múltiples bajas le volverán a dar una oportunidad. No tendrá la misma suerte Fran García, que sigue sin contar para Arbeloa.

Alineaciones confirmadas para el Celta - Real Madrid

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias, Williot

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.