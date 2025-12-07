Alineación del Real Madrid contra el Celta para la jornada 15 de LaLiga

La victoria del Barça ante el Betis abrió una brecha temporal de cuatro puntos entre el conjunto de Flick y el Real Madrid que los blancos quieren reducir cuanto antes. Para ello, los blancos no pueden permitirse fallar en el partido ante el Celta, que además supondrá el regreso de los de Xabi Alonso al Santiago Bernabéu.

Su último partido en el estadio fue hace más de un mes, el pasado 1 de noviembre, cuando golearon al Valencia (4-0). Desde entonces, los blancos han disputado 6 partidos fuera de casa con resultados para olvidar. Solo ha habido dos victorias (ante Olympiacos y Athletic), a las que hay que añadir tres empates (Elche, Rayo Vallecano y Girona) y una derrota en Anfield ante el Liverpool.

Xabi Alonso, en San Mamés / Agencias

Consciente de que solo vale la victoria Xabi saca un once de garantías, aunque con algunas rotaciones (dando descanso a Rüdiger y Camavinga). No hay que olvidar que el Madrid tendrá que enfrentarse ante el Manchester City el próximo miércoles, también en el Santiago Bernabéu. Un partido que se antoja decisivo para asegurar el Top 8 de la fase de liga de la Champions League.

De esta forma, el once que saca Xabi Alonso ante el Celta es el siguiente: Courtois, Asencio, Militao, Carreras, Fran García, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Celta

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Mingueza, Pablo Durán, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Árbitro: Alejandro Quintero.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports.