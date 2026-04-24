Alineación del Real Madrid contra el Betis para la jornada 32 de la Liga EA Sports

Con nueve puntos de desventaja y la sensación de que un tropiezo hoy podría dejar la Liga en bandeja al Barça. Así se presenta el Real Madrid en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en la que se enfrentará al Real Betis de Pellegrini. Tras la eliminación ante el Bayern en Champions League, al equipo de Álvaro Arbeloa solo le queda esperar un milagro en la competición doméstica y, por encima de todo, mejorar la imagen del equipo en lo que resta de temporada.

Los blancos llegan a Sevilla con tres bajas claves en el once titular. Las lesiones de Tchouaméni, Arda Güler y Militao dejaron mermado a Arbeloa, sobre todo en el centro del campo, y hoy deberá sacar un once con varias sorpresas. Finalmente, Arbeloa saca este once inicial ante el Betis: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Por lo que respecta a los de Pellegrini, el equipo blanquiazul se está jugando mantener la quinta plaza que podría dar acceso a Champions o incluso pelear por la cuarta con un Atleti que ha tirado la Liga. Con 49 puntos, los andaluces están a cinco del Getafe y a ocho de los colchoneros, que llevan cuatro derrotas seguidas.

El Betis llega tras romper su mala racha en Montilivi entre semana. Después de dos empates seguidos y una eliminación inesperada de la Europa League, los de Pellegrini quieren terminar de mejor manera la temporada y soñar con volver a la UEFA Champions League. Por su parte, los blancos también ganaron en la jornada pasada ofreciendo una versión muy pobre ante el Alavés.

El partido de la primera vuelta fue uno de los mejores de la época de Arbeloa en el banquillo blanco, con un 5-1 muy contundente para el Real Madrid. Un hat-trick de Gonzalo que a estas alturas de la temporada parece totalmente olvidado por parte de su entrenador.

Alineaciones confirmadas para el Real Betis - Real Madrid

Alineación del Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fidalgo, Fornals; Antony, Bakambu, Abde.

Alineación del Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Fede Valverde, Jude Bellingham, Pitarch, Brahim, Vinicius y Mbappé.